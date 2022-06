Milan, Stefano Pioli aspetta i rinforzi dal mercato pedalando in Toscana

Stefano Pioli è in vacanza in Toscana: in attesa dei rinforzi dal calciomercato, l'allenatore del Milan si rilassa in bicicletta

Il Milan è al lavoro per garantire a Stefano Pioli una rosa ancora più forte. Secondo l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore rossonero è in questo momento in vacanza a Forte dei Marmi, in Toscana. Ancora qualche bagno a mare e qualche pedalata in bicicletta prima del ritiro fissato il 4 luglio a Milanello. Intanto, però, il tecnico campione d'Italia è in continuo contatto con Paolo Maldini e Ricky Massara, così come è in contatto con diversi calciatori. Molti di questi saranno a sua disposizione il 14 luglio, in quanto impegnati con le nazionali dopo la fine del campionato.