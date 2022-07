Milan, Pioli resta federe a uomini e metodi: coccole per i nuovi

Mentre il Milan restaura Milanello, non cambia invece il metodo di lavoro di Pioli: stesso staff e coccole ai nuovi arrivi.

Stefano Bressi

Oltre al gioco eccellente del suo Milan, la qualità di Stefano Pioli è la capacità di avere rapporti umani con i propri giocatori. Così il video di lui che parla in francese con Yacine Adli, francese classe 2000 appena arrivato, è diventato subito virale. Non tanto per la sua bravura nel parlare la lingua transalpina, quanto per la sua capacità di accogliere i giocatori. Adli è uno dei più incitati da Pioli negli allenamenti, perché il tecnico sa che ne ha bisogno. Si comporta in modo diverso con ogni elemento del proprio gruppo, a seconda di cosa serva. A breve rientreranno tutti, ma per il momento Pioli sta mettendo in atto una preparazione leggera: un allenamento al giorno e doppia seduta una volta a settimana. Dalla prossima settimana si alzano i carichi per chi era già a Milanello, mentre chi arriva seguirà lo stesso percorso.

Pioli non cambia

Squadra che vince non si cambia e quindi per Pioli abitudini e uomini restano gli stessi. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, a Milanello stanno restaurando stanze e ingresso, aggiungendo una struttura che verrà utilizzata dalla Primavera in esclusiva. Una volta che i ragazzi si saranno sistemati, la prima squadra avrà più spazio per sé: la sala da pranzo, per esempio, non sarà più condivisa. Una delle abitudini da non cambiare sono i pasti insieme: tutti a tavola per colazione e pranzo. Pomeriggio libero, per ora.

Lo staff di Pioli

Pioli dirige, ma lo staff fa il lavoro dietro le quinte. Un gruppo numeroso, per curare tutto nel dettaglio: preparazione atletica, alimentazione, recupero... Si va dallo storico vice Giacomo Murelli, insieme a Pioli dal 2004, fino a Flavio Roma, che è tornato al Milan come preparatore dei portieri dopo averci giocato per tre stagioni, vincendo Scudetto e Supercoppa Italiana, anche se non da protagonista. Confermatissimo invece Daniele Bonera, altra vecchia gloria, mentre l'uomo dei dati resta Gianmarco Pioli, figlio dell'allenatore e che guarda le partite dall'alto della tribuna insieme ai colleghi, vivendole con la stessa passione del padre. La squadra analisti è guidata da Luciano Vulcano, mentre grande importanza viene data alla fase della riatletizzazione, fra recupero dopo l'infortunio e raggiungimento della forma migliore. Lo staff di Pioli è una squadra nella squadra, ma altrettanto importante.