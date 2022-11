Milan, Pioli si affida ancora ad Origi. Leao partirà dalla panchina | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita di questa sera tra Cremonese e Milan . L'allenatore rossonero non avrà a disposizione il match winner contro lo Spezia Olivier Giroud a causa di una squalifica. Ancora una volta, dunque, sarà Divock Origi ad agire al centro dell'attacco del Milan . L'attaccante belga, però, dovrà sicuramente riscattarsi dopo le due non brillanti prestazioni contro Torino e Spezia e cerca un gol che gli manca dalla gara casalinga contro il Monza.

Largo sulla fascia sinistra, Origi potrà fare affidamento su Ante Rebic e non su Rafael Leao . Il portoghese, infatti, potrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso. Rotazioni comprensibili in casa rossonera, visto il periodo pieno zeppo di impegni che ha coinvolto il Milan. L'attaccante belga e il croato, insieme, hanno già giocato più volte. Certo, probabilmente si vedrà una squadra meno spettacolare sul piano del gioco ma più concreta, un po' come accadde proprio contro il Monza con i due in campo.

Insieme a Rebic e Origi ci sarà Brahim Diaz. Lo spagnolo, infatti, è in vantaggio per una maglia da titolare su Charles De Ketelaere, il quale arriverà alla quinta panchina consecutiva. Pochi minuti per il talento belga, ma Pioli in conferenza non ne fa un dramma: "Non conta la quantità dei minuti giocati, ma la qualità". Come dargli torto: ad un (potenziale) fuoriclasse potrebbe bastare anche un solo spezzone di gara per fare la differenza. Milan, questa sera c'è la Cremonese: ecco dove vedere il match in tv.