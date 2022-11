Milan, i compiti per la sosta: Pioli studierà novità come nel lockdown

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dei compiti che il Milan di Stefano Pioli potrà fare nella lunga sosta del campionato di Serie A per via dei Mondiali in Qatar. Recuperare Mike Maignan, per esempio, è una priorità. Non perché Ciprian Tătărușanu se la sia cavata così male, ma più che altro perché il francese non è solo un portiere.