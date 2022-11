Milan, Pioli non si ferma mai: si aggiorna anche con il basket

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan, poiché ha sfruttato, sì, questa pausa della Serie A per staccare un po' la spina e stare di più con la famiglia, ma anche perché non è andato in vacanza. Pioli, infatti, ha usato questi giorni di sosta forzata per via dei Mondiali in Qatar per continuarsi ad aggiornarsi professionalmente.