Milan, Pioli: “Napoli? Nessuno è imbattibile. Stiamo studiando”

"Inevitabilmente sto studiando le mosse perché ci giochiamo domenica in campionato, anche se la Champions è un’altra cosa. Il Napoli è molto forte, è una squadra con grandi giocatori. Una squadra che ha fatto un grande campionato, ma la Champions è la Champions, è un’altra cosa. Le difficoltà ci saranno per tutti, così come le motivazioni. Ma ce la giochiamo".

Sulla stagione in Serie A: "Credo che rivincere sia difficile per tutti. Non credo ci siano tante squadre in Europa capaci di rivincere il titolo ed essere competitivi anche in Europa. Abbiamo vinto con una squadra giovane, con un progetto, con un percorso economico sostenibile. Quest'annata ci farà crescere e migliorare ancora in tante cose per continuare a poter essere competitivi...".