Milan, la sosta per cambiare: Pioli valuta il ‘vecchio’ modulo

Milan, Pioli rivaluta il 4-2-3-1

Come spesso ricorda Pioli, si legge, il modulo, da solo, non fa la differenza. Con la linea a quattro il Milan dell’anno scorso si era laureato campione d’Italia, subendo solo 31 gol. Quest’anno gli stessi uomini non hanno superato diversi esami: in tutto, riporta la Gazzetta, 28 partite e 40 reti incassate considerate tutte le competizioni, quasi 1,5 a gara, 6 i clean sheet. Con la difesa a 3, nove partite (di cui 5 a reti inviolate) e 7 gol subiti, meno di uno (0,7) ogni 90’.