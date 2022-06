Milan, Pioli ‘on fire’ e da Scudetto anche per il legame con Maldini

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, sul Milan , ha parlato del rapporto tra Stefano Pioli e Paolo Maldini . Il contratto del direttore tecnico rossonero, come noto, scade oggi e mister Pioli, attualmente in vacanza in Versilia , si augura che entro stasera sarà arrivata la fumata bianca per il rinnovo. Di Maldini, ovvio, e del direttore sportivo Frederic Massara .

Per esempio, il difensore, nello scorso mese di gennaio, non è arrivato perché Pioli ha dato fiducia a Pierre Kalulu nel ruolo di centrale. Il trio Pioli-Maldini-Massara, nel Milan, funziona perché è in contatto costante, continuo e condivide tutto. Così come in questi giorni è stato per pianificare un mercato in entrata partito a handicap proprio per la questione contrattuale di D.T. e D.S..