Milan, Pioli carica il gruppo: obiettivo la partita con la Lazio

Il Milan continua la preparazione per la trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Stefano Pioli carica il gruppo per la partita. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, Pioli carica la squadra in vista della Lazio

Ieri pomeriggio Stefano Pioli, si legge, ha ritrovato i suoi giocatori a Milanello dopo due giorni di libertà, concessi. Pioli ha radunato il gruppo e prima dell'allenamento ha richiamato tutti alla massima attenzione, a ritrovare attraverso il lavoro l'armonia dei mesi scorsi. Niente ansia, per il Milan resta metà stagione ancora da giocare: la zona Champions è vitale per il club e che non è assolutamente scontata. Come sempre, hanno assistito all'allenamento anche Maldini e Massara che hanno però evitato filippiche alla squadra. Per quanto concerne l'avvicinamento alla Lazio, Krunic ha svolto un lavoro personalizzato, ma oggi dovrebbe rientrare in gruppo ed essere così a disposizione. Pioli sta pensando a un assetto più equilibrato e potrebbe inserire un centrocampista nel ruolo di trequartista. Rispetto a Riad, torneranno dall'inizio Kalulu e Saelemaekers.