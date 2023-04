Milan, Pioli ha sempre creduto nella Champions: quel bonus…

Milan, Pioli e quel bonus Champions

Stefano Pioli era sicuro, si legge, il 31 ottobre scorso, quando rinnovò il suo contratto col Milan, il tecnico rossonero già credeva nella possibile scalata europea. Per questo, nel contratto, ha voluto mettere un bonus per la vittoria della Champions League. Se questo dovesse accadere, potrebbe guadagnare fino a 300 mila euro in più e sarebbe ricordato per sempre. Da quando è arrivato al Milan, Pioli ha trasformato i rossoneri, qualificandosi prima all'Europa League, poi alla Champions, fino ad arrivare alla vittoria dello Scudetto, meritandosi il rinnovo. Con un aumento fino a 4 milioni e mezzo più bonus. Pioli è l'ottavo allenatore più presente nella storia del Milan: la proprietà e alle sue spalle.