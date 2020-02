Milan: Pioli ha dato un’identità tattica, ma ora servono risultati

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Stefano Pioli. Il Milan è contento del lavoro svolto dall’allenatore, che è riuscito a fare delle buone cose ereditando una situazione non facile.

Dopo aver perso 5-0 contro l’Atalanta, la rotta si è invertita, così come dimostrano le cinque vittorie e i tre pareggi nelle ultime nove gare. L’attacco sembra aver risolto i suoi problemi e la difesa ha tenuto la porta inviolata per quattro gare. In sostanza Pioli ha dato un’identità tattica e delle certezze al Milan che mancavano da anni: la strada è quella giusta dunque, ma bisogna fare ancora un salto di qualità dal punto di vista dei risultati. Intanto ecco il suo possibile sostituto, continua a leggere >>>

