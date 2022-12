Milan, quanti dubbi dalle amichevoli: Pioli ha 4 giorni per decidere

La collezione di errori, si legge, del Milan a Eindhoven è ampia. Una palla persa da Kalulu in costruzione, che ha lanciato Vertessen in porta. Un’uscita di pugno di Mirante che ha rischiato di trasformarsi in un clamoroso autogol, evitato sulla linea da De Ketelaere. Un passaggio semplice, sbagliato da Adli sulla trequarti. Lo 0-1 nato da un inserimento di Til, libero e sereno tra Dest e Tonali. E si legge, si potrebbe continuare. Per i rossoneri è il terzo k.o. di fila in amichevole. Unica notizia positiva della sfida è che Leao sa ancora accelerare.

Milan, pochissime occasioni

La cattiva notizia arriva, dice la rosea, dal conto delle occasioni. Un tiro di Rebic nato da recupero di Adli, un verticale di Saelemaekers per Lazetic, un tiro al volo di Vranckx. Poco più, se non l'infortunio di Ballo-Touré che sarà improbabile vedere a Salerno. Pioli così ha quattro giorni per decidere: chi mettere in attacco contro la Salernitana? Chi sulla trequarti? Chi in porta? I dubbi sono tanti e il tempo è poco. Per l'attacco un nuovo nome dalla Francia? La situazione >>>