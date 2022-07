Milan, Pioli pensa ad una grande novità: sarà difesa a 3? Il punto / News

Questo non vuole dire che il Milan non si schiererà più in campo con il modulo che ha permesso prima una rinascita, poi lo scudetto. 'La Rosea' spiega che l'allenatore rossonero vuole testare anche qualche soluzione diversa. A partire dal 4-3-3, con il trequartista a fare un passo indietro e con l'esterno destro ad avere più compiti di creazione. Ma la vera rivoluzione è rappresentata da un affascinante 3-4-3 di zaccheroniana memoria. L'idea è quella di una linea composta da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori Puglie esterni, chiamati a difendere e aggredire in avanti e con Simon Kjaer a fare buona guardia in mezzo. In questo caso Davide Calabria e Theo Hernandez avanzerebbero il loro raggio d'azione, mentre il resto della compagnia occuperebbe ruoli pressoché uguali a quelli precedenti. Cambierebbe comunque molto dal punto di vista di posizioni e scalate. Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato