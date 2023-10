Milan, Ravelli: “Il Pioli Out esiste solo sui social. Tema che non si pone”

Milan, Ravelli: "PioliOut? Tema che non si pone"

"Domenica poi a Napoli Giroud, già nero, ha espresso lo spaesamento della squadra che nell’intervallo si era ripromessa di tornare in campo cattiva per chiudere i giochi, e invece si è ritrovata sotto. «Non sapevamo se attaccare o difendere»: non voleva forse essere un’accusa a Pioli, ma ha aumentato la confusione...Pioli è confermato perché, alla decima giornata, a 3 punti dalla prima in classifica, non può essere che così, il tema neanche si pone. PioliOut esiste solo su X o Instagram. Dove è meglio i calciatori non leggano i consigli tattici". LEGGI ANCHE: Milan, emergenza in difesa. Ecco una possibile soluzione dal mercato