Milan, Pioli ritrova Conte: “Giocheremo con la convinzione di passare il turno”

Il Milan di Pioli se la vedrà con il Tottenham di Conte agli ottavi di Champions: lo score con le inglesi, però, non sorride ai rossoneri

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan e del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League. I rossoneri affronteranno nella fase ad eliminazione diretta il Tottenham di Antonio Conte, rivale dei rossoneri in quanto è stato giocatore e allenatore della Juventus e, recentemente, ha guidato l'Inter. Sarà una sfida nella sfida, in quanto Pioli e Conte, in realtà, si scontrano ormai da tantissimo tempo. La prima volta fu nel 2008 in occasione di un Grosseto-Bari, mentre nel 2013 ci fu addirittura una lite in occasione di Bologna-Juventus (Pioli era alla guida dei rossoblù).

Sarà una gara importante per il Milan per poter interrompere il tabù inglese. I rossoneri, infatti, in Inghilterra non possono vantare grandi risultati. Recentemente il Diavolo non ha vinto contro il Manchester United in Europa League (la famosa partita del 'non tocco' di mano di Kessie), ha perso nella passata stagione contro il Liverpool ad Anfield così come ha fatto a Stamford Bridge, qualche settimana fa, contro il Chelsea. Dunque Pioli vorrà sicuramente invertire la rotta e avere la meglio su una squadra inglese, in questo caso sul Tottenham.

"Saranno partite difficili contro una squadra forte allenata da un allenatore che ci conosce", ha detto Pioli in conferenza stampa. "Ma squadre perfette non esistono e il nostro livello dovrà essere altissimo: dovremo giocare con la convinzione di poter superare il turno. Sarà una grande sfida che vogliamo giocarci con fiducia. Conte è un grande allenatore, che ha vinto tanto ovunque. Dà una chiara identità e una grande mentalità alle proprie squadre: il Tottenham è molto compatto e ordinato con individualità fortissime, come Kane, Son, Kulusevski, Perisic, con tanti di loro che conoscono il Milan e il calcio italiano. Sulla carta credo possa essere una sfida equilibrata. Giocheremo l'andata in casa e sarà un fattore importante: chiunque deve entrare in campo pensando di essere decisivo".