Milan, Cardinale si interroga su Pioli: i motivi per cui appare difficile una sua conferma

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Stefano Pioli , allenatore del Milan , le cui quotazioni per una conferma in panchina anche nella prossima stagione stanno andando nuovamente in ribasso alla luce dell'ultima, pesante, sconfitta incassata dai rossoneri sul campo del Monza .

Il k.o. per 4-2 non è piaciuto né a nessuno, né al club né ai tifosi. Con quest'ultimi che, per la maggior parte, sono tornati a chiedere la testa di Pioli al termine di questa stagione. Proprio in quel momento, quando i giochi saranno fatti, la dirigenza - con il proprietario Gerry Cardinale in testa - tirerà le somme e farà le valutazioni del caso.