Milan, ‘coach’ Pioli ne esce rafforzato: ecco perché piace a Cardinale

Milan, Pioli sempre più centrale nelle scelte rossonere — Non è un vero e proprio ruolo da 'manager' all'inglese. Comunque qualcosa che, in Italia, si vede poco. Il tecnico di Parma potrà essere più incisivo e decisivo nelle scelte di mercato, rapportandosi con il responsabile dell'area scout, Geoffrey Moncada e con l'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani. Sarà coinvolto in maniera diretta negli acquisti e nelle cessioni. Insomma, diventerà una figura sempre più chiave - e centrale - nel nuovo corso del Milan.

Per il 'CorSera', i rapporti di Pioli con Maldini e Frederic Massara (oggi sarà comunicato anche il suo addio) erano eccellenti. L'allenatore, infatti, non ha mai dimenticato quanto l'area tecnica lo difese, nel 2020, quando il club avrebbe voluto sostituirlo con Ralf Rangnick. A Cardinale Pioli piace non soltanto perché ha riportato lo Scudetto al Milan o ha centrato una semifinale di Champions League.

Ecco perché RedBird ha sempre apprezzato il tecnico — Il lavoro di Pioli sulla valorizzazione dei giovani è stato, per esempio, molto apprezzato. Così come il suo stile calmo, pacato, poco tendente alla polemica. Da RedBird, ha commentato il quotidiano generalista, non viene considerato 'aziendalista' nel senso negativo del termine. Ma uno che trova sempre una soluzione anziché aumentare la portata di un problema.

E la proprietà ha apprezzato che Pioli abbia portato a compimento nel miglior modo possibile una stagione dal doppio impegno Serie A-Champions League con una rosa inadeguata al compito. Il contratto lungo, da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 30 giugno 2025, poi, ha fatto il resto e indirizzato il tecnico verso la conferma. Milan, parla Furlani su Maldini e futuro >>>