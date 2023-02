Milan, Pioli: “Contro l’Atalanta scontro diretto per la Champions” | News

Contro l'Atalanta sarà uno scontro diretto per un posto in Champions: parola dell'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Stefano Pioli alla vigilia del match tra Milan e Atalanta. Quella di stasera sarà la panchina numero 800 per l'allenatore rossonero, il quale ha parlato così di questo traguardo: "Le 800 panchine sono tante, ma non vorrei fermarmi qua, vorrei arrivare a 1.000 da allenatore del Milan. So che non sarà semplice, ma l’obiettivo è quello. Una panchina da ricordare? Chiaro che la gara in cui vinci lo scudetto, rimane un punto riferimento, però mi auguro che nel mio futuro ce ne siano ancora altre così".

Il Milan molto probabilmente non vincerà lo scudetto, complice diversi passi falsi e un Napoli arrestabile. L'obiettivo, dunque, resta centrare un posto per la prossima Champions League, obiettivo che potrebbe essere raggiunto conquistando la coppa dalle grande orecchie o, via più semplice, entrare nei primi quattro posti. "«E’ una partita importante anche perché la classifica è molto corta", ha detto Pioli ieri. "Abbiamo l’occasione per allungare su di loro, è uno scontro diretto e vincerlo ti dà energie, fiducia, positività. In questa stagione non abbiamo mai vinto quattro gare di fila, ora ne abbiamo l’opportunità: stiamo bene, di testa e di gambe, il momento difficile non c’è più. Mancano ancora tante gare, la storia si farà alla fine, ma io voglio pensare alla prossima sfida, una alla volta. Siamo una squadra forte, possiamo giocare e vincere tutte le prossime partite, ma solo se le prepariamo e le interpretiamo da Milan".

Per la partita di questa sera Pioli si aspetta più cinismo e un maggiore contributo offensivo anche dei difensori: "Dobbiamo essere più concreti per gestire con meno ansia i finali. Il prossimo step con questo modulo a tre dietro è controllare di più le partite e che i terzi della difesa vadano in avanti, partecipino di più alla costruzione". E se si parla di cinismo sotto porta non si può che non parlare di Zlatan Ibrahimovic, il quale è tornato a disposizione già per le partite contro Torino e Monza: "Zlatan sta bene, ora è a disposizione, pronto per giocare. Più leader e giocatori di personalità ci sono in squadra, meglio è: l’aspetto mentale è importantissimo". Infine un pensiero anche su De Ketelaere: "Mai come in queste ultime settimane lo vedo convinto, deciso, fisicamente a posto. Non è solo un bravo ragazzo, perché con i bravi ragazzi ci vado a mangiare la pizza. Lui ci farà vincere le partite, sono certo che il primo gol arriverà e me lo immagino fortunoso, ma poi da lì sarà tutto più facile". Milan, occhi su un talento brasiliano per rinforzare il centrocampo.