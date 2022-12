Milan, Pioli insegue le alternative: Adli, Origi ed anche De Ketelaere

Stefano Pioli, tecnico del Milan, avrà bisogno di tutti nella seconda parte della stagione per la rincorsa al Napoli in vetta alla Serie A

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, attualmente in ritiro a Dubai (UAE) e reduce dalla sconfitta, 1-2, nell'amichevole contro l'Arsenal, che rappresentava l'esordio del Diavolo nella Dubai Super Cup 2022. Si è visto, nonostante il risultato, un Milan piuttosto interessante.

Milan, buone risposte a Dubai da Origi ed Adli — Il terminale offensivo del Milan di Pioli era Divock Origi, che ha avuto un paio di chance, nella prima mezzora, per trovare il gol. Pregevole l'azione che, all'11', lo ha visto cogliere la traversa. L'ex Liverpool, apparso già in discreta forma, ha dimostrato di possedere colpi interessanti nel suo bagaglio tecnico.

È andato bene anche Yacine Adli, che ha fatto vedere intraprendenza e qualità nelle scelte offensive. Oltre ad aver offerto ad Origi il pallone sulla testa in occasione della seconda chance importante per il belga. Un po' pigro, forse, nel leggere il passaggio di Ciprian Tătărușanu, l'errore in disimpegno che ha provocato il raddoppio dell'Arsenal.

Ora serve il riscatto di De Ketelaere e Rebić — Non male, in Arsenal-Milan, anche Aster Vranckx e Tommaso Pobega. Deve, invece, decisamente cambiare marcia Ante Rebić, sembrato in ritardo di condizione e tra i più negativi in campo. Pioli, per il suo Milan, insegue anche il rendimento costante delle alternative. Ci sarà infatti bisogno di tutti per rincorrere il Napoli in vetta alla classifica di Serie A.

Malick Thiaw, per esempio, aveva già fatto vedere qualcosa a novembre, prima dello stop per i Mondiali in Qatar, ma è naturale che, oltre ad Origi, Adli, Vranckx, il Milan aspetti, con ansia, soprattutto l'esplosione di Charles De Ketelaere. La scorsa estate Paolo Maldini e Frederic Massara avevano investito 35 milioni di euro per strapparlo al Bruges. Finora non ha mai convinto. "Belotti-Milan, era fatta ad una cifra record": la rivelazione >>>