Milan, per Saelemaekers futuro da terzino con grandi prospettive

SAELEMAEKERS TERZINO?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers, che tanto bene sta facendo da quando è arrivato al Milan a gennaio, è destinato ad un futuro da terzino destro con grandi prospettive. E’ questa l’idea dell’area tecnica rossonera per il futuro. Ad oggi, però, la fascia destra è occupata da Davide Calabria, partito molto bene in questo avvio di stagione sfruttando al meglio l’assenza di Andrea Conti e l’ampio spazio che mister Pioli gli sta concedendo.

Per Saelemaekers possibile conferma dal 1′ anche contro il Rio Ave, match di fondamentale importanza in programma giovedì sera in terra portoghese. Castillejo non è infatti al 100% e il belga potrebbe avere una nuova chance da titolare.

