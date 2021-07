Milan, per Bennacer dovrà essere la stagione del rilancio

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è chiamato a riscattarsi dopo aver trascorso l'ultima stagione più da infortunato che in campo

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Ismaël Bennacer. Il centrocampista del Milan, classe 1997, nella stagione 2020-2021 ha totalizzato appena 21 presenze in campionato. Poco più della metà delle partite, insomma, visto che ha saltato le altre per i continui infortuni.

Quest'annata che sta per cominciare, 2021-2022, dovrà necessariamente essere quella del rilancio di Bennacer con il Milan. Nonostante sia un punto fermo della Nazionale algerina, il giocatore ex Empoli ha preferito saltare gli impegni contro Mauritania, Mali e Tunisia, valevoli per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.

Questo perché si è operato al piede per essere in grado di ripartire in questa stagione senza più alcun problema. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, lo ha così subito avuto a disposizione per il ritiro estivo del Milan. E Bennacer, alla prima amichevole, sabato scorso a Milanello contro la Pro Sesto, ha anche segnato il primo gol (non ufficiale) del Diavolo.

Da metà novembre 2020 e metà marzo 2021, in pratica, Bennacer, limitato da infortuni muscolari e continue ricadute, in pratica non si è mai visto con la maglia rossonera. L'impressione, tuttavia, è che sia sia trattato soltanto di un'annata particolarmente 'sfigata' per il franco-algerino. Non c'è nulla che lasci presupporre ricadute analoghe.

Con Franck Kessié, quindi, Bennacer formerà, nuovamente, la diga del Milan di Pioli a centrocampo. Sono due giocatori che si conoscono bene e che si integrano ancora meglio. Sarà un bel problema, per l'allenatore rossonero, fare a meno di loro quando, da inizio a gennaio a inizio febbraio 2022 voleranno in Africa per la massima competizione continentale per Nazionali.

Bennacer, così come Kessié, rischierà di saltare sfide importanti in Serie A quali quelle contro la Roma, la Juventus e l'Inter. Intanto, però, al Milan interessi che abbia recuperato dagli infortuni e che possa fornire il suo apporto alla causa rossonera. Costato 16 milioni di euro nel 2019, oggi vale molto di più. Nel suo contratto c'è una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, e l'anno passato sono stati rifiutati 40 milioni di euro dal PSG.

Il ragionamento, però, che fanno a 'Casa Milan' è semplice: se la squadra è arrivata seconda senza Bennacer, chissà dove potrà arrivare con il metronomo sul terreno di gioco.