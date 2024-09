A Milanello sono cominciate ieri le prove tattiche in vista di Milan-Lecce. Paulo Fonseca ha già in mente tre cambi di formazione

Milan-Lecce, le ultime di formazione

Assenti Davide Calabria e Marco Sportiello, entrambi impegnati in sessioni personalizzate per prepararsi al ritorno in squadra. Paulo Fonseca prenderà una decisione nella rifinitura di oggi se confermare l'undici che ha sconfitto l'Inter nel derby o se apportare qualche modifica in vista della sfida contro il Leverkusen.