Milan-Parma, Liverani sicuro: “Non firmo per il pareggio” / News

Milan-Parma, Liverani in conferenza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Liverani, in conferenza stampa, ha elogiato apertamente il Milan per le sue prestazioni degli ultimi mesi. Allo stesso tempo, però, si è dimostrato battagliero e non disposto a firmare per un pareggio a San Siro. Le sue parole: "Il Milan è quasi un rullo compressore. E' una squadra con identità – riporta Tuttosport – che dà pochi punti di riferimento. Noi dovremo fare una partita attenta, concentrata, giocando a calcio, cercando di farli correre e attaccare con più uomini possibili. Tra noi e il Milan ci sono differenze evidenti, ma non firmo per il pareggio e sono convinto che faremo una bella prestazione".