Milan, la pagella della prima parte di stagione: bene, ma non benissimo

Che voto merita il Milan di Stefano Pioli in pagella per la prima parte di questa stagione? Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha stilato il pagellone in chiusura di questo 2022 che il Milan manda in archivio con lo Scudetto del passato campionato e con il secondo posto alle spalle del Napoli nell'attuale classifica di Serie A. Però a 8 lunghezze di distanza. Svantaggio piuttosto ampio, non c'è che dire.