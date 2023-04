Milan, ottima vittoria ma il Napoli è vivo. Bennacer: “Bravi a soffrire insieme”

Il Milan si aggiudica la gara d'andata dei quarti di finale della Champions League battendo il Napoli 1-0 grazie ad un gol di Bennacer

L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza la partita vinta ieri sera dal Milan contro il Napoli. E' stato un ottimo Milan che se l'è vista con un Napoli che probabilmente non meritava di perdere. Anzi, anche quando era rimasto in inferiorità numerica la squadra di Spalletti era riuscita a creare diverse occasioni da gol. La storia della partita sarebbe potuta cambiare dopo appena un minuto se Krunic non avesse salvato sulla linea il tiro di Kvaratskhelia. Il Napoli ha cancellato la batosta subita in campionato, ma nonostante le occasioni create non è riuscito a colpire Maignan. Anzi, al 25esimo una grande occasione è capitata tra i piedi di Leao, il quale ha dato vita ad un'azione personale conclusa con un tiro che è uscito fuori di un soffio.

Lì si è acceso il Milan, con la squadra di Pioli che ha trovato il gol dell'1-0 con Bennacer dopo una grande azione personale di Brahim Diaz. "Abbiamo messo in atto quello che ci ha detto Pioli - ha sottolineato l’algerino - siamo stati capaci di soffrire tutti insieme, abbiamo parlato sempre tra di noi e siamo stati bravi ad aspettarli. Peccato solo non aver fatto il secondo gol". Già, perché solo la traversa ha negato l'esultanza a Kjaer su un colpo di testa in occasione di un calcio d'angolo nel finale di primo tempo.

Anche nella ripresa il Napoli ha creato diverse occasioni, ma in vista della gara di ritorno Spalletti dovrà fare a meno di due uomini importanti. Non ci saranno né Anguissa né Kim, entrambi squalificati. Il primo espulso per doppia ammonizione, il secondo, diffidato, ha ricevuto la sanzione che non gli consentirà di far parte del match di martedì. Nonostante ciò, Spalletti probabilmente ritroverà Osimhen per provare a rimontare lo svantaggio di San Siro.