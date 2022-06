Milan, Origi studia Giroud per rilanciarsi: e occhio all’ipotesi convivenza

Divock Origi seguirà l'esempio di Olivier Giroud per rilanciarsi. I due attaccanti nel Milan non saranno per forza alternativi: il punto

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un approfondimento al prossimo attaccante del Milan Divock Origi . Il belga, tra lunedì e martedì, sosterrà le visite mediche prima di diventare ufficialmente rossonero. In attesa di Zlatan Ibrahimovic , che dovrà recuperare dall'infortunio al ginocchio, l'ormai ex Liverpool si troverà davanti Olivier Giroud , che rappresenta un esempio perfetto da seguire in vista della sua nuova avventura.

Scrutando quelle che sono le caratteristiche dei due il loro apporto al Milan si potrebbe sintetizzare con la frase: 'uno segna gol decisivi, l'altro entra e segna'. Ma sarebbe troppo superficiale fermarsi qua, ma andiamo avanti con ordine. Giroud ha convinto Origi ad accettare il Milan con il suo esempio: un anno fa di questi tempi il francese voleva un ruolo da protagonista con il Milan per continuare a vincere e provare nuovi stimoli. Il classe 1986 non ha avuto paura della presenza ingombrante di Zlatan Ibrahimovic e si è giocato al meglio le sue carte, spazzando via anche le scaramanzie legate alla maglia numero 9. Un discorso sovrapponibile ad un Origi che arriva dai tanti anni da gregario in Inghilterra, ma che adesso vuole fare di tutto per rendersi protagonista. La stagione sarà lunga e non mancherà la possibilità di mettersi in mostra.