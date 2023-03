Milan, contratto pesante e pochi gol: il caso di Origi

Il Milan , specialmente in campionato, non sta vivendo un grande momento. I rossoneri restano appigliati al quarto posto, ma devono guardarsi le spalle. Molto potrebbe anche dipendere dalle scelte fatte sul mercato. Il Milan ha investito milioni nella sessione estiva di calciomercato: Divock Origi , non sta segnando molti gol, anzi. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, quanto pesa Origi!

Il belga, si legge, quasi mai al top dal punto di vista fisico, ha seganto solamente 2 gol in Serie A. Il suo stipendio peserà la bellezza di 5,2 milioni lordi fino al 2026. Con l'attacco del Milan in difficoltà, durante lo scorso calciomercato, i rossoneri avrebbero potuto cercare un attaccante più prolifico. La rosea, infatti, fa notare come Origi abbia segnato 7 gol nelle ultime due stagioni. Con il Liverpool, il belga, aveva un ruolo marginale, partendo quasi sempre dalla panchina. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi sul ‘nuovo’ Osimhen?