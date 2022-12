Milan, Origi è un problema: ancora fuori e attacco decimato

In estate il Milan ha deciso di puntare su Divock Origi per la sua esperienza, la sua personalità e la sua qualità. Ha vinto tanto e da protagonista, tanto da essere uno dei giocatori rossoneri più conosciuti al mondo a oggi. Ecco perché era anche stato scelto per l'evento commerciale di ieri, ma la sua gigantografia è stata l'unica presenza. A cambiare i piani, l'ennesimo infortunio muscolare subito. Fino a pochi giorni fa era tutto a posto: il belga classe 1995 si allenava regolarmente ed esibiva un fisico che pareva d'acciaio. Però ha saltato l'amichevole col Liverpool per un risentimento al flessore. Era comunque presente allo stadio per salutare i vecchi compagni, ma ieri poi è rimasto in albergo per curarsi con un lavoro specifico. La risonanza magnetica è in programma al rientro in Italia, tra due giorni. Tuttavia, sembra probabili ci siano delle lesioni secondo La Gazzetta Sportiva e questo significa almeno due settimane fuori. L'unica speranza di averlo prima è che le lesioni siano escluse, ma appare difficile.