Milan, a Cremona Origi e De Ketelaere si giocano il Mondiale | News

La partita di stasera tra Cremonese e Milan sarà un'ottima vetrina per Divock Origi e Charles De Ketelaere in ottica Mondiale

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla della partita di questa sera tra Cremonese-Milan e, in particolar modo, di Divock Origi e Charles De Ketelaere. Questa sarà una gara importante per i due rossoneri in chiave Mondiale, in quanto il c.t. Martinez prenderà presto la decisione finale su chi portare in Qatar e lasciare in casa.

L'attaccante belga stasera partirà dal primo minuto, complice l'assenza per squalifica di Olivier Giroud. Sin qui, in realtà, non ha brillato, eccezion fatta per la partita - con tanto di gran gol - contro il Monza. L'ex Liverpool, dunque, avrà un'ottima occasione per impressionare non solo Martinez, ma anche tutto il mondo rossonero.

Probabilmente non partirà dal primo minuto l'altro belga, ovvero De Ketelaere. Dopo un inizio di stagione che dava fiducia, l'ex Bruges si è pian piano spento anche se nell'ultima gara contro lo Spezia è entrato bene sfiorando anche il primo gol in maglia rossonera. Anche per lui, qualora dovesse entrare a gara in corso, sarà una vetrina molto importante il match di questa sera per convincere Martinez a convocarlo per la spedizione qatariota. Milan, questa sera c'è la Cremonese: ecco dove vedere il match in tv.