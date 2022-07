Milan, Origi lucido e sereno in conferenza: ora dalle parole ai fatti

Divock Origi si è presentato ieri come nuovo giocatore del Milan. L'attaccante belga ha risposto alle domande della stampa in una conferenza in cui, dalle sue parole, è emerso subito il suo status di giocatore esperto e lucido. Come scrive questa mattina Tuttosport, l'ex Liverpool ha esperienza internazionale ed alla domanda su quello che può dare alla squadra ha risposto mettendo al centro il gruppo: "Essere decisivo per la squadra è molto importante ma ribadisco che per me è fondamentale il processo di crescita all'interno della squadra. Questo per condividere bei momenti con i nostri tifosi. Il calcio vive di situazioni inaspettate ma l'obiettivo è farli felici".