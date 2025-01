Milan, Ordine: “Sull’orlo di una crisi di gioco e nervi. Tocca a Ibrahimovic…”

Milan, Ordine: "Ibrahimovic deve ricucire. Walker, incarico dichiarato"

Poi Ordine cambia argomento e parla di Kyle Walker: "Nel presente del Milan da ieri c'è Kyle Walker, 34 anni, inglese di Sheffield, 20 trofei vinti in carriera, capitano di City e nazionale inglese. Si presenta con l'incarico dichiarato di spiegare a questo Milan senza precisa identità cosa vuol dire giocare con la pressione. Le qualità da mettere a disposizione del gruppo e la promessa di mettersi subito al lavoro per studiare l'italiano. Walker non parte per Zagabria, torna per il derby di domenica prossima, quando incrocerà l'Inter". LEGGI ANCHE: Milan, clamorose novità sul rinnovo di Calabria e Theo Hernández >>>