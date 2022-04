Milan, oggi sarà operato Florenzi: Pioli lo perderà per un mese

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ha riportato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro nel match contro il Bologna

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno parlato di Alessandro Florenzi, difensore del Milan, costretto a fermarsi in questo finale di stagione ed obbligato a tornare sotto i ferri dopo esserci già stato nello scorso autunno. Allora si era trattato di un intervento in artroscopia per una lesione parziale del menisco mediale. Stavolta, invece, Florenzi ha riportato una lesione del menisco interno che richiederà la medesima tipologia di intervento. Il quale sarà eseguito oggi, a Roma, dal professor Pier Paolo Mariani.

Florenzi, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', si è fatto male nei minuti finali di Milan-Bologna, quando mister Stefano Pioli lo ha gettato nella mischia per sostituire Davide Calabria. Il numero 25 rossonero è rimasto in campo fino alla fine, ma il trauma distorsivo del ginocchio sinistro riportato aveva fatto immediatamente scattare l'allarme in casa Milan e consigliato al club di Via Aldo Rossi di far svolgere al suo giocatore esami strumentali approfonditi la mattina seguente.

Esami che, di fatto, hanno evidenziato la necessità di operare nuovamente lo stesso ginocchio, il sinistro. I tempi di recupero saranno inquadrati dopo l'operazione di oggi e comunicati dal Milan con una nota ufficiale. Per gli infortuni di questo tipo, però, ha sottolineato sempre la 'rosea', siamo intorno al mese di stop. Se tutto filerà liscio, dunque, Pioli potrebbe riavere a disposizione Florenzi per Verona-Milan, terzultima giornata di Serie A.

Il tecnico rossonero, ad ogni modo, perderà un jolly utilissimo per entrambe le fasce. Il classe 1991, Campione d'Europa in carica con l'Italia di Roberto Mancini, ha sostituito benissimo l'infortunato Calabria tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. E, più avanti, ha anche scavalcato Fodé Ballo-Touré, nelle gerarchie di Pioli, come sostituto di Theo Hernández in caso di forfait del terzino sinistro francese. Trequartista: Milan, che opportunità in Premier! Le ultime news di mercato >>>

