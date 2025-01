Milan, la parabola di Omoregbe: dalla possibile cessione all’esordio in A

Bob Murphy Omoregbe , ala del Milan Futuro in Serie C , sembrava essere destinato a lasciare i colori rossoneri. Invece, dopo l'esordio con la Prima Squadra in Serie A contro il Cagliari sabato sera, la sua storia potrebbe aver subito una variazione molto importante.

Come riportato da Nicolò Schira sul quotidiano Tuttosport, Omoregbe era considerato un esubero. Ma è bastato un allenamento congiunto tra la Prima Squadra e quella militante in Serie C per farsi notare da Sergio Conceicao. Grazie alle sue progressioni ed accelerazioni, il classe 2003 si è preso i complimenti dall'allenatore portoghese, il quale ha deciso di convocarlo per il match di sabato scorso contro il Cagliari. La sua convocazione, tra l'altro, è frutto delle assenze di Samuel Chukwueze (infortunato) e Noah Okafor (direzione Lipsia).