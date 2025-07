Continua la saga nuovo stadio del Milan a San Siro. Ne parla il sito da 'Il Giorno': slitta la delibera in giunta prevista per domani

Continua la saga nuovo stadio del Milan a San Siro. Ne parla il sito da 'Il Giorno': si sarebbe raggiunto un compromesso tra il sindaco Giuseppe Sala e il PD. La delibera non andrà in Giunta comunale né domani, come era previsto prima che scoppiasse il nuovo filone d’inchiesta sull’urbanistica, né entro fine luglio. Se ne dovrebbe riparlare a settembre. Un rinvio che, dal punto di vista sostanziale, sarebbe indolore per Inter e Milan.