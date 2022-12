Milan, incontro per il nuovo stadio: le proposte sul tavolo

Il Milan ha in programma un incontro con l'Inter e il Comune per discutere del nuovo stadio. Ecco le proposte sul tavolo

La questione del nuovo stadio è senza dubbio una delle più discusse negli ultimi giorni, anche perché si tratta di un tema che sta molto a cuore ai tifosi di Milan e Inter. E anche chi vive tutti i giorni Milano ci tiene parecchio, come dimostrano le tante opinioni a riguardo che si sono sentite in tempi recenti. A tal proposito, secondo quanto riferito da Repubblica Milano, sarebbe in programma un incontro trilaterale tra il Comune di Milano, il Milan e l'Inter. Questo servirà proprio per discutere delle diverse proposte che le parti porteranno a conoscenza delle altre.