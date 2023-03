Nuovo Stadio, un altro indizio porta il Milan a La Maura

Come riportato dal Corriere della Sera, nuovi indizi porterebbero alla volontà del Milan di costruire il nuovo Stadio a La Maura

Seppur ufficializzato nelle scorse settimane, il Milan sembra voler ribadire la sua volontà di costruire il nuovo stadio nell'area dell'Ippodromo La Maura attraverso un nuovo indizio. Come riportato stamani dall'edizione milanese del Corriere della Sera, infatti, il club rossonero ha chiesto al Comune una proroga di tre mesi per consegnare le carte che certificano la proprietà della squadra, documenti che Palazzo Marino ha richiesto a Milan e Inter per poter andare avanti con il progetto di costruire insieme lo stadio di fianco a San Siro.