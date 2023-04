Leao leader del Milan: tutti pazzi per i numeri del portoghese

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha già migliorato i numeri della passata stagione. Crescita continua per il classe 1999. Sul rinnovo ...

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che, con la doppietta segnata domenica pomeriggio a 'San Siro' contro il Lecce, ha stabilito il suo nuovo record di gol in una singola stagione di Serie A. Il portoghese ha infatti raggiunto quota 12 gol in campionato, superando le 11 marcature dell'anno passato, che furono fondamentali per la conquista del 19° Scudetto rossonero.

Ora Leao ha ancora a disposizione 7 partite di Serie A per incrementare ulteriormente il suo bottino con il Milan, sospingendo, magari, la formazione di Stefano Pioli verso una qualificazione in Champions League necessaria, ma incerta, visto l'alto numero di contendenti nella lotta in questa stagione. Dopo due mesi complicati, da metà gennaio a metà marzo, Leao ha ripreso a segnare con regolarità. E a suon di doppiette.

Milan, è un Leao 'meravigliao' — Prima del Lecce, aveva castigato il Napoli al 'Maradona'. In totale, il classe 1999 ha segnato contro i salentini la sua quarta doppietta in Serie A con la maglia del Milan, la prima a 'San Siro' da settembre 2022, quando aveva rifilato due reti nel derby vinto per 3-2 contro l'Inter. Oltretutto, ha ricordato il 'CorSport', Leao è il secondo giocatore portoghese a realizzare più di 10 reti per due stagioni consecutive in Serie A dopo Cristiano Ronaldo.

I due gol segnati da Leao in Milan-Lecce 2-0 sono stati un po' ... insoliti. Il primo l'ha fatto di testa. Leao non segna molto spesso così: il suo primo e unico gol aereo l'aveva segnato, ironia della sorte, proprio ai salentini nel giugno 2020. Mister Pioli gli chiede di continuo di migliorare sotto porta e nel gioco aereo. Forse è arrivata la volta buona. Il secondo, invece, lo ha realizzato di sinistro, che non è il suo piede forte, ma con il quale sta imparando ad affinare potenza e precisione.

Rinnovo o cessione a fine stagione — Presto, ha concluso il quotidiano romano, arriverà anche il momento delle scelte sul tema del rinnovo del contratto di Leao con il Milan. Il Diavolo vorrebbe tenerlo e prolungare l'accordo attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. L'offerta è di 7 milioni di euro, bonus compresi: una proposta gradita al giocatore. L'intesa, però, non arriva ancora perché bisognerà trovare la quadratura del cerchio sul risarcimento che il portoghese deve allo Sporting Lisbona.

Nel frattempo Jorge Mendes, ex procuratore di Leao ed oggi 'soltanto' consulente della famiglia, starebbe flirtando con altri club. La certezza è una: a fine stagione, o sarà rinnovo o cessione. Il rischio di trattenere Leao senza prolungamento contrattuale per poi perderlo a parametro zero non sarà corso dalla società.