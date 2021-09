Milan, nulla di grave per Krunic: rientrato l’allarme infortunio

Rade Krunic, centrocampista del Milan, non è sceso in campo in Francia-Bosnia per noie muscolari. Sembra non ci sia nulla per cui preoccuparsi

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Rade Krunic, classe 1993, centrocampista del Milan che mercoledì sera, prima della partita Francia-Bosnia, si è fermato nel riscaldamento per un fastidio al polpaccio. Krunic, che avrebbe dovuto giocare titolare la gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 con la sua Bosnia, dunque, ha marcato visita. Ed al Milan tutti hanno temuto il peggio.

Anche perché Krunic, in questo momento, sta giocando molto nel Milan di Stefano Pioli (titolare sia a Genova contro la Sampdoria che domenica sera a 'San Siro' contro il Cagliari) ed un suo eventuale infortunio muscolare avrebbe accorciato le rotazioni per il Diavolo in mediana. Dopo lo spavento iniziale, però, sono arrivate però notizie migliori del previsto sulle condizioni di salute dell'ex Empoli.

Il Milan, infatti, si è messo immediatamente in contatto con lo staff medico della Nazionale bosniaca per chiedere informazioni su Krunic, ottenendo messaggi rassicuranti. Il giocatore, infatti, si sarebbe fermato in tempo, evitando quindi problemi. Dovrebbe già essere a disposizione per l'amichevole di domani sera contro il Kuwait. Gara in cui, ad ogni modo, Krunic potrebbe essere tenuto precauzionalmente a riposo.

Di modo che il bosniaco possa scendere in campo, in perfette condizioni fisiche, per Bosnia-Kazakistan di martedì 7 settembre alle ore 20:45, partita valida per le qualificazioni mondiali. Milan, Giroud ha il CoVid: ecco quando potrebbe rientrare >>>