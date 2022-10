Milan, è la notte di Leao: contro il Chelsea per diventare un top player

Rafael Leao cerca la consacrazione definitiva anche in Europa: contro il Chelsea per diventare un top player di assoluto livello

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si è soffermato sulla partita di questa sera tra Chelsea-Milan e, in particolar modo, su Rafael Leao. Secondo il quotidiano torinese, l'attaccante portoghese è ormai considerato un giocatore di grandissimo livello in Italia e sta cercando di diventare un vero top player. Ciò però passa anche dalle prestazioni in Europa che, a dir la verità, in realtà ci sono anche già state. Non ha ancora segnato in Champions League quest'anno, ma ha fornito due assist a Saelemaekers e ha procurato un calcio di rigore nell'ultima partita contro la Dinamo Zagabria.

Il gol contro l'Empoli, inoltre, è una chiara testimonianza di come Leao stia crescendo sempre di più sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista della mentalità. Se nel primo tempo in Toscana non aveva trasformato in gol l'assist di De Ketelaere, quando è arrivato il momento di decidere la partita Leao è stato protagonista. Lancio per la spizzata di testa di Krunic per il gol di Ballo-Toure e, qualche minuto dopo, la rete del definitivo 3-1.

Leao sa che ha addosso gli occhi di mezza Europa (compresi anche quelli dell'avversario di stasera) e sa anche che questa sera potrebbe approfittare degli spazi aperti. Ciò potranno risultare utili al Milan per strappare un risultato positivo a Stamford Bridge, magari anche davanti agli occhi di Gerry Cardinale, il quale è atteso proprio sugli spalti dello stadio a Londra. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.