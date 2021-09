Milan, niente Nazionale per Kessié: proseguirà la riabilitazione

Stavolta Franck Kessié, centrocampista del Milan, non risponderà alla chiamata della Costa d'Avorio. Rimarrà a Milanello per lavorare

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista del Milan, questa volta non risponderà alla chiamata della sua Nazionale, la Costa d'Avorio, che, in questi primi giorni di settembre, sarà impegnata nelle sfide contro Mozambico e Camerun, valide per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Kessié, contrariamente a quanto avvenuto in piena estate, quando ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con gli 'Elefanti' ivoriani, questa volta resterà a Milanello per continuare la riabilitazione dopo l'infortunio al flessore della coscia sinistra che lo ha messo fuori causa per le prime due gare di Serie A contro Sampdoria e Cagliari.

Kessié ha deciso di non partire per la Nazionale in accordo con il Milan e con lo staff medico del club rossonero. Vuole infatti recuperare in vista dei prossimi impegni del Diavolo. Che, lo ricordiamo, a settembre saranno già ravvicinati e di grande livello. Nella settimana subito dopo la sosta, infatti, il Milan affronterà Lazio e Juventus in campionato con, nel mezzo, la trasferta di 'Anfield' contro il Liverpool in Champions League. Milan, il resoconto finale del calciomercato estivo 2021 >>>