Milan, niente calciomercato a gennaio: servirebbe un attaccante

Milan, dal calciomercato servirebbe una punta

Il Milan, si legge, si è già espresso sul calciomercato di gennaio: non arriveranno giocatori importanti e non ci saranno operazioni importanti. Parole di Maldini e Pioli. Un paio di domande, però, sorgono: la prima sui rinforzi presi in estate che anche ieri non hanno dato nessun tipo di impatto alla partita. La seconda: con Origi e Rebic non al topo, chi fa respirare Giroud? Al momento Pioli non ha una chiara alternativa al francese e servirebbe un attaccante solido in più. Al momento le operazioni invernali sembrano difficili in casa rossonera, ma queste prestazioni, potrebbero far cambiare idea alla società. Scambio clamoroso? Spunta una possibilità in Serie A >>>