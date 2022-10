Milan, niente alibi: contro il Chelsea c’è voglia di fare bene | News

Nonostante le numerose assenze, il Milan non cerca alibi: Pioli e i suoi ragazzi suonano la carica per la partita contro il Chelsea

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla di Chelsea-Milan, gara in programma questa sera alle 21.00 e valida per la 3^ giornata della UEFA Champions League. Non sarà una sfida facile per i rossoneri, i quali dovranno fare a meno di diverse importanti assenze. Nonostante ciò, il Diavolo arriva in piena fiducia dopo la grande vittoria nell'ultima partita di Empoli, con Stefano Pioli che continua ad esaltarsi nelle difficoltà. "Vogliamo essere competitivi, e per essere competitivi devi affrontare ogni singola partita al meglio delle tue possibilità cercando di dare il massimo all’interno dei 95 minuti. Sappiamo di affrontare una big in Europa che poco più di un anno fa ha vinto la Champions, però abbiamo la nostra mentalità e il nostro modo di stare in campo, quindi cercheremo di metterlo domani sera", ha detto l'allenatore del Milan.

Sarà una partita importante ma, a detta del mister rossonero, non decisiva per il girone. "Sappiamo dell’importanza della partita, non credo che per il girone sarà una partita decisiva perché saranno decisive le ultime due gare del girone… Però che è una partita importante sì, che giochiamo contro una squadra forte, in un bellissimo ambiente. Quindi vogliamo fare in modo che anche noi cominciamo a scrivere la nostra storia in queste competizioni così importanti", ha rimarcato Pioli.

In piena fiducia anche Olivier Giroud, il quale torna a Stamford Bridge da avversario dopo aver scritto pagine di storia con il Chelsea. "Sarà una partita speciale per la squadra, è una grande partita di Champions, ma anche per me personalmente. Sono stato 9 anni a Londra tra Arsenal e Chelsea: mi aspetto una grande partita. Ho tanta speranza per questa Champions League con questa squadra. Ne sono molto orgoglioso. Possiamo fare bene in questo girone e posso dare grande fiducia alla squadra per le prossime partite, vincendo con il Chelsea. Loro hanno solo un punto: saranno molto aggressivi, molto carichi. Dobbiamo aspettarci una grande partita", ha detto il francese, il quale sarà supportato questa sera da Leao, De Ketelaere e Krunic.

Un altro grande ex della gara è Fikayo Tomori, anche lui molto emozionato al solo pensiero di affrontare il suo recente passato: "Per me sfidare il Chelsea è una grande opportunità per dimostrare quanto io sia cresciuto da quando sono qui; tantissime persone, tra l'altro, seguono le partite del Milan. Tornare a Stamford Bridge, dove tutto ebbe inizio, e giocare è una grande chance per far vedere le mie qualità", ha detto l'inglese, il quale formerà la coppia di difesa insieme a Kalulu. Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.