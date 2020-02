Milan, nessun caso Musacchio. Il difensore ha un problema al polpaccio

NEWS MILAN – Nessun caso Musacchio. Come viene riportato dal Corriere della Sera, alcuni tifosi rossoneri avevano pensano a un rifiuto del difensore a entrare in campo nella partita contro il Torino, ma il gesto non era un atto di insubordinazione.

Musacchio, infatti, ha avvertito una contrattura al polpaccio destro, ieri ha fatto le cure del caso e oggi è in programma una nuova valutazione clinico-strumentale. Il problema dovrebbe essere comunque risolto in tempi relativamente brevi. Intanto il Milan pensa al riscatto di un calciatore molto importante, continua a leggere >>>

