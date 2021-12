Milan-Napoli, tocca a Ibrahimovic. Giroud in panchina | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic ancora una volta titolare: dal 1' anche in Milan-Napoli. Olivier Giroud ha recuperato, ma entrerà forse a partita in corso

Ibrahimovic, quindi, in campo dal 1' in Milan-Napoli perché Olivier Giroud , l'unico attaccante che potrebbe farcela a recuperare per il posticipo di campionato, ieri ha svolto una seduta individuale di allenamento. Oggi, però, dovrebbe lavorare con il resto della squadra, agli ordini di mister Pioli.

Con tre giorni di lavoro in gruppo sulle spalle, dunque, Giroud si siederà in panchina per Milan-Napoli, lasciando all'amico Zlatan, almeno inizialmente, il proscenio. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>