Milan-Napoli, sconfitta e moviola di fuoco. Mercato, ecco il difensore?

Tantissimo spazio per il Milan sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. La squadra di Stefano Pioli, infatti, ha giocato e perso (0-1) ieri sera a 'San Siro' contro il Napoli, non riuscendo a restare in scia dell'Inter capolista. Vediamo, dunque, insieme le news pubblicate finora in questa mattina di lunedì 20 dicembre 2021.