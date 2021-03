Milan-Napoli: Rebic, recupero difficile. Ecco quando può rientrare / News

Milan-Napoli, Rebic non ci dovrebbe essere

Archiviata la bella parentesi europea dopo il pareggio contro il Manchester United, per il Milan è tempo di rituffarsi sul campionato. Domenica sera a San Siro i rossoneri ospiteranno il Napoli, un match importantissimo per continuare la rincorsa alla Champions League. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ sarà difficile vedere in campo Ante Rebic. Il croato soffre di un’infiammazione all’anca che ancora non lo ha completamente abbandonato. Molto più probabile vederlo in campo giovedì in Europa League contro il Manchester United. L’intervista di Theo Hernandez tra curiosi retroscena e obiettivi rossoneri