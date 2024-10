Milan-Napoli, gli azzurri con Politano e Kvara per aiutare Lukaku

Per la squadra di Conte, Milan-Napoli è una prova di maturità e per questo che il tecnico salentino si affiderà alle magie dei due esterni dello Scudetto di due stagioni fa. Politano, ex Inter, conosce bene San Siro e contro il Milan è stato decisivo col Sassuolo prima e col Napoli poi. In azzurro, due dei tre gol realizzati contro il Diavolo sono arrivati al Meazza e non sono mancati fischi ed insulti dai tifosi rossoneri nei suoi confronti.