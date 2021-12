Milan-Napoli: oggi si decide per Theo Hernández | Serie A News

Theo Hernández in forte dubbio per Milan-Napoli di questa sera a 'San Siro'. Il terzino francese ha avuto la febbre tutta la settimana

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli e Theo Hernández non sa ancora se potrà prendere parte alla sfida della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Ne parlano, ovviamente, tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Theo Hernández, infatti, in settimana ha avuto la febbre, si è praticamente sempre allenato a parte e, pertanto, è in dubbio per il confronto contro gli azzurri di Luciano Spalletti.

"Theo Hernández ha avuto problemi, una sindrome influenzale, e non mai è uscito sul campo": così, alla vigilia di Milan-Napoli, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha sottolineato come la presenza del francese nel match odierno fosse a rischio. "Più no che sì. Domani (oggi, n.d.r.) parleremo con il ragazzo e decideremo". Ad ogni modo, il numero 19 del Diavolo non dovrebbe giocare dall'inizio: motivo per cui Pioli, in allenamento a Milanello, ha provato Fodé Ballo-Touré sulla fascia sinistra in difesa.

Il terzino senegalese, ex Monaco, non gioca titolare dallo scorso 7 novembre, quando fu sostituito nell'intervallo del derby poi pareggiato 1-1 contro l'Inter e nel quale causò un netto calcio di rigore contro il Diavolo per un fallo su Matteo Darmian lanciato a rete.