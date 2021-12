Milan-Napoli, oggi nuovi esami per Leao: ce la farà? | Serie A News

Rafael Leao sosterrà oggi nuovi accertamenti medici. Resta in dubbio per Milan-Napoli, big match della 18^ giornata della Serie A 2021-2022

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola hanno parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, fermo da una decina di giorni per via di una piccola lesione muscolare al bicipite femorale rimediata in occasione del primo tempo della sfida di 'San Siro' contro la Salernitana.