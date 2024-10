Napoli, il ritorno del gigante Lukaku: gol contro il Milan a San Siro

San Siro attendeva con molta trepidazione il ritorno di Romelu Lukaku , l'attaccante che ha segnato profondamente la storia dell' Inter portando non pochi dispiaceri a tutti noi tifosi rossoneri. Questa volta però, l'aspettativa era molto alta dopo le prestazioni altalenanti degli ultimi tempi. In molti si sono domandati se il Lukaku di quest'anno fosse quello pasticcione, incapace di segnare a due passi dalla porta.

Ma tutti i dubbi sono svaniti molto rapidamente. In un momento cruciale della partita contro tra Milan e Napoli, Lukaku ha dimostrato il suo valore, segnando il gol dell'1-0 e regalando un'esultanza carica di significato sotto la Curva Sud rossonera. Questo gol non solo ha messo a tacere tutte le critiche, ma ha anche segnato la sua centesima rete in Serie A. Un traguardo molto importante per un giocatore che ha saputo segnare e far parlare di se, come ai tempi migliori.